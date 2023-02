I Mondiali giovanili di vela 2024 in Italia

I Mondiali giovanili di vela 2024 in Italia

Nel 2024 l'Italia ospiterà, per la prima volta, gli Youth Sailing World Championships. Ad annunciarlo il Presidente della Federazione Italiana Vela, Francesco Ettorre, assieme al Presidente del Coni Giovanni Malagò e al ministro per lo Sport e per i Giovani, Andrea Abodi. spf/gm/gtr/gsl