I medici di famiglia aprono campagna vaccinale antinfluenza

PALERMO (ITALPRESS) - Parte a Villa Magnisi, sede dell’Ordine dei Medici di Palermo, la campagna per il vaccino antinfluenzale 2023-2024: un’occasione per ribadire l’importanza tanto della somministrazione quanto della prevenzione, anche in un periodo in cui la crisi sanitaria legata al Covid-19 pare aver superato il momento più critico. I primi a vaccinarsi sono i medici della scuola di formazione specifica in Medicina generale. Alla inaugurazione della campagna hanno preso parte, oltre al presidente dell’Ordine dei Medici di Palermo (Omceo) Toti Amato, l’assessore regionale alla Salute Giovanna Volo, il segretario regionale della Federazione italiana medici di famiglia (Fimmg) Luigi Galvano e il dirigente generale del Dipartimento pianificazione strategica dell'assessorato Salvatore Iacolino. L’iniziativa odierna è stata per Galvano l’occasione per presentare l'accordo integrativo regionale dei medici di Medicina generale a sostegno della campagna vaccinale 2023-2024, delle vaccinazioni anti pneumococcica e anti herpes zoster, nonché per la prosecuzione della campagna vaccinale anti-Covid-19. La principale novità di tale accordo, spiega, riguarda “gli incentivi incrementali per chi si vaccina in funzione degli obiettivi raggiunti: rispetto a prima non ci si dà un obiettivo del 75% degli over 65, ma si va attraverso obiettivi progressivi del 50%, 60% e via a salire. In questo modo i medici, in funzione della loro capacità organizzativa e della realtà operativa di riferimento, possono darsi determinati obiettivi”. xd8/vbo/gtr