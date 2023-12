NEW YORK (USA) (ITALPRESS) – I Los Angeles Lakers si aggiudicano la prima Nba Cup della storia. Battuti gli Indiana Pacers con il punteggio di 123 a 109. Un successo meritato quello dei gialloviola anche se davanti si trovavano le due squadre imbattute, ma alla fine sono i Lakers a chiudere con 7 vittorie e zero sconfitte. Serata da incorniciare per Anthony Davis che chiude il suo personale score a 41 punti con 20 rimbalzi e 5 assist. LeBron James si ferma a 24 punti e 11 rimbalzi, venendo nominato MVP del torneo. Onorfe ai Pacers che hanno condotto un cammino eccezionale nell’In-Season Tournament. Sei i giocatori che hanno chiuso in doppia cifra con Tyrese Haliburton che realizza 20 punti e 11 assist. Stessi punti anche per Bennedict Mathurin.

