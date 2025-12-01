GENOVA (ITALPRESS) – I lavoratori dell’ex Ilva di Genova hanno ripreso stamattina il blocco stradale a oltranza dopo l’incontro di venerdì scorso al Mimit. “L’incontro è andato male, malissimo e si devono vergognare di quello che ci hanno proposto – ha detto Armando Palombo della Rsu Fiom Cgil –. Noi ci siamo per dire a tutta l’Italia e al governo che Genova, prima di farsi chiudere questo stabilimento, ne farà di tutti i colori. Lo abbiamo dimostrato la settimana scorsa, il prezzo che gli faremo pagare è altissimo ed è per quello che oggi facciamo quello che abbiamo interrotto giovedì. Devono venirci a sfollare con le forze dell’ordine perché noi non molliamo: siamo dalla parte della ragione”.

Con l’assetto temporaneo proposto dal Governo, lo stabilimento di Genova manterrebbe in funzione solo il ciclo latta, mentre si fermerebbero le linee di zincatura. La protesta segue le stesse modalità del 19-20 novembre: i lavoratori coi mezzi d’opera della fabbrica bloccano la viabilità principale di Cornigliano lasciando di fatto l’autostrada come unico asse disponibile per attraversare la città.

