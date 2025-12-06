I Lakers crollano a Boston, Oklahoma City sa solo vincere: il resoconto della notte Nba

ROMA (ITALPRESS) – Senza Luka Doncic e LeBron James, i Los Angeles Lakers crollano in casa dei Boston Celtics incappando nella seconda sconfitta nelle ultime tre partite.

I padroni di casa mettono le cose in chiaro già nel primo quarto (39-17) e controllano al meglio la partita fino al 126-105 finale, trascinati da un ottimo Jaylen Brown (30 punti, 8 rimbalzi e 8 assist). Ai Lakers, invece, non bastano i 36 punti di Austin Reaves.

Per Boston è la quarta vittoria consecutiva, ma a Ovest c’è chi fa meglio: gli Oklahoma City Thunder, infatti, battono 132-111 i Dallas Mavericks e salgono a quattordici successi di fila, 22 in 23 partite stagionali. Decisiva la parte centrale, dove arriva lo strappo decisivo dei campioni in carica, in cui spicca il solito Shai Gilgeous-Alexander, che è quasi perfetto al tiro (10/12 dal campo) e chiude con 33 punti.

Grande serata da ex per Kevin Durant, che nel giorno in cui si ritrova contro i Phoenix Suns trascina al successo gli Houston Rockets con 28 punti e 8 assist, tagliando il traguardo dei 31.000 punti in carriera. Alla prestazione di Durant si aggiunge quella di Amen Thompson, top scorer di serata con 31 punti per il 117-98 finale.

Vittorie di misura, invece, per gli Orlando Magic e i Denver Nuggets, rispettivamente contro Miami Heat e Atlanta Hawks. Il derby della Florida si chiude 106-105 a favore dei Magic, in cui Franz Wagner si mette in mostra con 32 punti, ma sono gli ospiti a fallire la chance della vittoria nel finale con il canestro sbagliato da Bam Adebayo (24 punti e 15 rimbalzi). Per Simone Fontecchio 16 minuti in campo con 5 punti (2/5 al tiro con 1/3 dall’arco), tre rimbalzi, due assist e una palla persa. Andamento simile ad Atlanta, dove Nickeil Alexander-Walker riesce solo a metà nel tentativo di tenere testa ai Nuggets, i quali compiono una grande rimonta nel secondo tempo grazie al solito Nikola Jokic, che chiude con 40 punti, 9 rimbalzi e 8 assist, nonostante l’1/8 da tre: 133-134 il risultato finale.

Tra le altre partite, nona sconfitta negli ultimi undici incontri per i Los Angeles Clippers, che cadono per 107-98 contro i Memphis Grizzlies, mentre i Charlotte Hornets e gli Indiana Pacers vincono a sorpresa in casa, rispettivamente, dei Toronto Raptors (86-111) e dei Chicago Bulls (105-120).

