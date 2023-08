PALERMO (ITALPRESS) – I finanzieri del Comando Provinciale di Palermo, hanno donato 200kg di mangime al canile di Bellolampo, gestito dall’associazione Ada.

Il canile interessato, nel mese di luglio, da uno dei numerosi incendi che hanno colpito la città, per via della sua posizione ha subito ingenti danni. La struttura infatti è stata avvolta dalle fiamme che hanno distrutto diversi fabbricati e buona parte del materiale presente, compreso il mangime, mettendo in serio pericolo la vita degli animali.

La Guardia di Finanza di Palermo ha così deciso di intervenire a supporto, donando cibo acquistato abitualmente per le proprie unità cinofile.

Presso il Gruppo Pronto Impiego, infatti, è presente una squadra di unità cinofile che si compone di 5 cani e altrettanti finanzieri altamente specializzati, “il cui ausilio – spiegano le Fiamme gialle – è stato più volte determinante in settori in cui il connubio uomo-cane è di fondamentale importanza per la buona riuscita delle operazioni, quali il contrasto al traffico di sostanze stupefacenti e al contrabbando”.

I volontari che gestiscono la struttura “hanno espresso apprezzamento e gratitudine – spiegano ancora i militari in una nota – al gesto delle Fiamme Gialle e l’occasione è stata colta per donare anche dei gadget della squadra cinofili in segno di vicinanza da parte del Comando Provinciale di Palermo ad una realtà cittadina in difficoltà e certamente da tutelare”.

– Foto: Agenzia Fotogramma –

(ITALPRESS).