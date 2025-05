I fedeli dopo la fumata nera “Grande emozione, aspettiamo nuovo Papa”

ROMA (ITALPRESS) - "E' stata una grande emozione, aspettiamo con fiducia e pregando", "Spero che sia una decisione sensata e non troppo rapida". Queste le voci di alcuni dei fedeli presenti a San Pietro, in Vaticano, dopo la prima fumata nera per l'elezione del nuovo Papa. xl5/mca2