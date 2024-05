MILANO (ITALPRESS) – Manca una sola settimana all’inizio degli I-Days Milano Coca-Cola, l’attesissima serie di concerti che anche quest’anno incoroneranno Milano come la capitale della musica dal vivo in Italia. Anche per il 2024 i protagonisti dei più grandi palchi internazionali hanno scelto gli I-Days Milano Coca-Cola per portare la loro musica in Italia: tra il 29 maggio e il 12 luglio Metallica, Lana Del Rey, Green day, Doja cat, Queen of the stone age, Bring me the horizon, Sum41, Avril Lavigne e Stray kids saranno infatti gli headliner della concerts series che animerà i palchi dell’Ippodromo Snai San Siro e dell’Ippodromo Snai La Maura con una proposta musicale sempre più eclettica a conferma dello spirito innovativo che caratterizza la manifestazione sin dalla sua ideazione nel 1999. Per tutti gli headliner, fatta eccezione i Queen Of The Stone Age, quella agli I-Days Milano Coca-Cola sarà l’unica tappa nel nostro paese per questa estate, richiamando a Milano diverse generazioni di persone da tutta Italia e dall’estero accomunate dalla passione per la grande musica live, per quella che si attesta l’edizione dei record già prima della partenza: i biglietti ad oggi venduti sono infatti oltre 400 mila.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio stampa I-Days Milano