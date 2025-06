I Coldplay sempre più green, ripubblicati i loro album in formato EcoRecord

MILANO (ITALPRESS) – Perseguendo la loro missione di sostenibilità, i Coldplay pubblicano i loro album in formato EcoRecord trasparente da 140 grammi, realizzati con bottiglie di plastica riciclata, utilizzando la tecnologia di stampaggio a iniezione che riduce le emissioni di carbonio durante la produzione di ben l’85% rispetto alla produzione tradizionale di vinile.

Un EcoRecord suona e ha la stessa qualità di un disco in vinile tradizionale, ma è stato prodotto utilizzando polietilene tereftalato (PET) riciclato al 100%, un materiale leggero e resistente, facilmente riciclabile e progettato per un’economia circolare, contribuendo in modo significativo alla riduzione delle emissioni di trasporto e dell’impatto ambientale a fine vita. Casciun LP da 140 grammi stampato a iniezione è realizzato, in media, da nove bottiglie di plastica PET riciclata.

Queste bottiglie vengono recuperate nell’ambito di un processo noto come riciclo post-consumo (PCR), dove vengono pulite, trasformate in piccoli pellet e quindi stampate in nuovi articoli. Mentre gli EcoRecord possono essere realizzati sia in PET vergine che in PET riciclato (rPET), i Coldplay hanno scelto di utilizzare esclusivamente rPET per tutti i loro prodotti EcoRecord.

Questa mossa pionieristica segue il successo del lancio del decimo album della band, “Moon Music”, lo scorso anno, già pubblicato su EcoRecord in PET riciclato al 100%, il primo album al mondo pubblicato su LP EcoRecord rPET da 140 grammi. I Coldplay continuano a guidare la spinta nel rendere la musica più sostenibile, basandosi su sforzi come la riduzione del 59% dell’impronta di carbonio del loro Music Of The Spheres World Tour. Jen Ivory, Amministratore Delegato di Parlophone, aggiunge: “Siamo incredibilmente orgogliosi di collaborare con artisti come i Coldplay che condividono il nostro impegno per un futuro più sostenibile per la musica. Il passaggio a EcoRecord LP per le loro uscite è una testimonianza di ciò che è possibile quando l’innovazione incontra l’intenzione. Non si tratta solo di un nuovo prodotto; si tratta di una produzione pionieristica che riduce significativamente l’impatto ambientale, offrendo ai fan la stessa esperienza audio di alta qualità e stabilendo al contempo un nuovo standard per la produzione musicale fisica.”

I preordini sono disponibili da oggi, con l’uscita ufficiale di tutti gli album EcoRecord prevista per il 15 agosto.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)