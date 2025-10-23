I Carabinieri del Noe sequestrano una discarica abusiva nel Napoletano

NAPOLI (ITALPRESS) - I Carabinieri del N.O.E. di Napoli e della Compagnia di Nola, hanno sequestrato un'area nel Comune di San Gennaro Vesuviano (NA), utilizzata quale discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi e non. I militari del NOE di Napoli hanno individuato, nascosta tra la fitta vegetazione, un'area estesa all'incirca 1000 mq, ove sono stati abbandonati, sul nudo terreno ed esposti agli agenti atmosferici, rifiuti di varia tipologia. Le indagini hanno permesso di documentare continuative attività di abbandono sul nudo terreno di cumuli di rifiuti sia non pericolosi (derivanti dal servizio di raccolta degli RSU), sia pericolosi prevalentemente di natura industriale, in un'area non autorizzata. pc/mca1 (Fonte video: Carabinieri)