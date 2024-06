ROMA (ITALPRESS) – I camion elettrici di Volvo hanno percorso più di 80 milioni di chilometri o 2.000 giri del mondo da quando Volvo ha lanciato i suoi primi modelli di camion elettrici nel 2019. Questi camion hanno ridotto le emissioni di CO2 e allo stesso tempo hanno migliorato notevolmente l’ambiente di lavoro dei conducenti. I nuovi dati di monitoraggio della flotta di camion elettrici Volvo rivelano che dal 2019 hanno percorso più di 80 milioni di chilometri nel traffico commerciale di tutto il mondo. Coprendo la stessa distanza con camion equivalenti alimentati a diesel si sarebbero consumati più di 25 milioni di litri1 di gasolio e le emissioni di anidride carbonica dallo scarico sono state ridotte di 68.000 tonnellate. “Sono felice di vedere come le aziende di trasporto stiano abbracciando i vantaggi dei camion elettrici nelle operazioni quotidiane. Il settore dei trasporti rappresenta il 7% delle emissioni globali di carbonio e i camion elettrici a batteria sono uno strumento importante per ridurre l’impronta climatica. Grazie a molti primi utilizzatori possiamo già vedere l’enorme potenziale di questa tecnologia”, ha detto Roger Alm, Presidente di Volvo Trucks.

L’ingresso precoce di Volvo nel segmento degli camion elettrici ha permesso di acquisire un’esperienza unica nel settore dei trasporti elettrici a emissioni zero, esperienza che viene utilizzata nello sviluppo delle offerte elettriche Volvo di prossima generazione. Essere un early adopter conviene: le aziende di trasporto con camion elettrici hanno un forte vantaggio competitivo quando sono in grado di offrire un trasporto senza emissioni agli acquirenti di mezzi di trasporto; Massimizzare l’utilizzo dell’investimento sia nel camion elettrico che nell’infrastruttura di ricarica crea una forte motivazione commerciale per le aziende di trasporto, ottimizzando la logistica e i percorsi di guida e condividendo le strutture di ricarica tra gli operatori; I vantaggi dei camion elettrici vanno oltre i guadagni ambientali: gli autisti sperimentano un ambiente di lavoro significativamente migliore, con livelli di rumore e vibrazioni molto più bassi.

Le consegne globali di camion elettrici da parte di Volvo Trucks sono aumentate del 256%, raggiungendo i 1.977 camion nel 2023, e l’azienda vede un continuo interesse da parte dei clienti nel 2024. In Europa, più della metà dei clienti di camion elettrici ha scelto un Volvo nel primo trimestre di quest’anno – la quota di Volvo nel segmento dei camion elettrici è stata del 56%. Negli Stati Uniti, Volvo ha rappresentato il 44% di tutti i camion elettrici venduti. Finora Volvo ha consegnato più di 3.500 camion elettrici a clienti in 45 Paesi di sei continenti. Nel corso del 2023, Volvo Trucks ha ampliato la sua presenza nel settore degli autocarri elettrici consegnando i primi camion elettrici per impieghi gravosi in America Latina, con veicoli destinati a clienti in Brasile, Cile e Uruguay. Volvo è stato anche il primo produttore di camion a consegnare mezzi pesanti elettrici a batteria in Marocco, Corea del Sud e Malesia. “Non solo le aziende di trasporto, ma anche gli acquirenti di servizi di trasporto e logistica stanno aderendo all’iniziativa SBTi (Science Based Target) e iniziano a richiedere ai loro fornitori soluzioni di trasporto sostenibili. Questo è un altro fattore di spinta per il passaggio ai camion elettrici”, afferma Roger Alm.

I camion elettrici Volvo soddisfano le esigenze di un’ampia gamma di applicazioni, dalla distribuzione urbana alla gestione dei rifiuti, dal trasporto regionale alle costruzioni. Nei cinque anni di elettrificazione, Volvo ha anche costruito una solida esperienza nell’ottimizzazione dell’uso dell’energia installata, nella ricarica e nella manutenzione dei camion elettrici. Dal 2019 a oggi, Volvo Trucks ha gradualmente ampliato la sua offerta elettrica, fino ad arrivare alla gamma attuale che comprende otto camion completamente elettrici. I modelli di camion elettrici Volvo in offerta sono i Volvo FL Electric, FE Electric, FM Electric, FM Low Entry, FMX Electric, FH Electric, FH Aero Electric e VNR Electric. Il più venduto è il Volvo FH Electric, che è stato recentemente selezionato per il prestigioso premio International Truck of the Year per il 2024.

