ROMA (ITALPRESS) – Molti degli artisti della scena rap, trap e urban scelgono di passare a Soundreef per la gestione delle royalty relative all’utilizzo online della propria musica. A partire dal prossimo 1° gennaio, la società fondata da Davide d’Atri si occuperà di raccogliere e ripartire i compensi per gli stream e le visualizzazioni di un vasto repertorio firmato da alcuni tra i più importanti autori ed editori della scena. Sceglie Soundreef per l’online Sfera Ebbasta, primo artista italiano ad entrare nella top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify e il cui ultimo album “Rockstar” è stato certificato 4 volte disco di platino da FIMI. Passa per la raccolta dei compensi per gli utilizzi della propria musica in rete anche Guè Pequeno, che porta in gestione Soundreef tutto il proprio repertorio, sia solista che relativo ai Club Dogo. Stessa scelta per Marracash, il cui ultimo album “Persona” ha conquistato ben 3 dischi di platino. Sceglie Soundreef per le royalty relative ai passaggi in rete anche Charlie Charles, tra i più importanti compositori e produttori oggi in attività in Italia. Tra i grandi produttori della scena passa anche Shablo, che ha scritto e prodotto brani per Elettra Lamborghini, Salmo, Guè Pequeno, Noyz Narcos, Rkomi, Ernia e il cui ultimo singolo “M’ manc” ha raggiunto il doppio disco di platino. Infine, portano la gestione delle royalty online in Soundreef anche Ernia, platino con il suo ultimo album “Gemelli”; Rkomi, che vanta collaborazioni con Elisa, Jovanotti e Ghali e più di 425 milioni di stream solo su Spotify; FSK Satellite, che hanno esordito in vetta alle classifiche con il loro nuovo album “Padre, figlio e spirito”; Drefgold, uno dei nomi di punta della trap italiana che haraggiunto più di 168 milioni di stream su Spotify; Samurai Jay, la cui “Gang” ha raggiunto più di 26 mln di stream; il producer Daves the Kid, che ha prodotto molti dei brani di Drefgold e la cui “Boss” ha superato i 27 mln di stream; Rosa Chemical, più di 8 mln di stream con “Polka”; FishBall, più di 3 milioni di stream con “3310”; Sac1, più di 5,5 mln distream con “Quei due”; Ackeejuice Rockers, più di 3 milioni di stream con “Acquagym” e molti altri.

(ITALPRESS).