“I Ain’t Coming Back” è il nuovo singolo di Morgan Wallen e Post Malone

MILANO (ITALPRESS) – Morgan Wallen e Post Malone riconfermano il loro sodalizio musicale con “I Ain’t Coming Back”, il nuovo singolo estratto dall’album di Morgan Wallen “I’m The Problem”, in uscita venerdì 16 maggio.

Il brano affronta il tema del distacco definitivo necessario dopo una relazione tumultuosa e del risentimento a cui ciò può portare, ma anche del senso di liberazione che accompagna una decisione così sofferta. Nonostante il testo evochi emozioni intense, il singolo trasporta l’ascoltatore in un’atmosfera musicale che, per quanto malinconica, presenta anche un risvolto più leggero e sognante.

Il brano è stato scritto da Morgan Wallen e Post Malone stessi, affiancati dai fidati collaboratori Louis Bell, Michael Hardy, Ernest Keith Smith e Ryan Vojtesak. “I Ain’t Coming Back” è il quarto singolo estratto dal nuovo album di Morgan Wallen, e insieme a “I’m The Problem”, “I’m A Little Crazy” e “Just In Case” permette di dare uno sgardo in anteprima al nuovo progetto dell’artista “I’m The Problem”, album di 37 tracce con molte collaborazioni, tra cui Tate McRae, Eric Church, Hardy, ernest e Post Malone.

– foto ufficio stampa wordsforyou –

(ITALPRESS).