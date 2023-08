ROMA (ITALPRESS) – La Federazione Italiana Scherma ha diramato le convocazioni per i Campionati del Mondo Paralimpici Terni 2023. Sono 15 gli atleti azzurri prescelti per la kermesse iridata in programma dal 3 all’8 ottobre, evento che riaccenderà sull’Italia tutti i riflettori della scherma internazionale dopo lo straordinario successo dei Mondiali di Milano. Anche i Campionati del Mondo Paralimpici saranno validi per la qualifica ai Giochi di Parigi 2024. Oltre al prestigio per le medaglie iridate in palio, dunque, sulle pedane umbre saranno in gioco punti decisivi per i pass alle Paralimpiadi del prossimo anno. Il coordinatore del settore paralimpico della Fis, Dino Meglio, e i Commissari tecnici Simone Vanni per il fioretto, Francesco Martinelli per la spada e Marco Ciari per la sciabola hanno convocato 7 donne e 8 uomini, ma la pattuglia italiana in gara al Mondiale di Terni sarà ancora più folta, rinforzata da altri atleti che saranno autorizzati a partecipare. Nella lista dei prescelti spicca il ritorno, anche in un grande evento che “assegna titoli”, dopo il rientro con tre vittorie in altrettante gare di Coppa del Mondo, di Bebe Vio Grandis, costretta a saltare gli ultimi Europei di Varsavia 2022 e che adesso punterà alla qualificazione per la sua terza Paralimpiade, facendosi forte, come tutti i suoi compagni, del tifo del pubblico di casa. Per le prove femminili le convocate, insieme a Bebe Vio Grandis (che parteciperà sia alla gara individuale di fioretto B che alla competizione a Squadre) sono Alessia Biagini (categoria B, fioretto e spada), Sofia Brunati (categoria A, spada e sciabola), Julia Markowska (categoria B, spada e sciabola), Andreea Mogos (categoria A, fioretto e sciabola), Rossana Pasquino (categoria B, spada e sciabola) e Loredana Trigilia (categoria A, fioretto e sciabola).

Per le competizioni maschili, invece, i prescelti sono Matteo Betti (categoria A, fioretto e spada), Marco Cima (categoria B, fioretto), Matteo Dei Rossi (categoria A, spada e sciabola), Edoardo Giordan (categoria A, spada e sciabola), Emanuele Lambertini (categoria A, fioretto e spada), Michele Massa (categoria B, fioretto e spada), Gianmarco Paolucci (categoria B, spada e sciabola) e Leonardo Rigo (categoria C, fioretto e spada). A Terni, con il Presidente della Federazione Italiana Scherma, Paolo Azzi, e il Segretario generale Marco Cannella, a guidare la spedizione azzurra da Capo delegazione sarà il Consigliere federale Alberto Ancarani. Al fianco del Coordinatore del settore Meglio e dei Ct Ciari, Martinelli e Vanni, lavoreranno inoltre i tecnici Amedeo Giani (sciabola) e Antonio Iannaccone (spada), lo sparring Alessandro Paroli (fioretto), il medico Gianvito Rapisarda, i fisioterapisti Christian Lorenzini e Giulia Talluri, l’armiere Stefano Formenti e Guya Standoli per la Segreteria Fis. Il Mondiale Paralimpico, che si dipanerà in sei giornate di gare (dal 3 all’8 ottobre) mettendo in palio 22 titoli iridati (16 individuali e sei a Squadre), tornerà a quattro anni di distanza dall’ultima edizione che si svolse a Cheongju in Corea, dove l’Italia conquistò otto medaglie, di cui due d’oro (vinsero Bebe Vio nel fioretto B e Consuelo Nora nella spada C), una d’argento e cinque di bronzo. Nell’ultimo grande evento internazionale, invece, ai Campionati Europei Paralimpici di Varsavia 2022, gli azzurri hanno portato a casa ben 15 medaglie (titoli continentali firmati da Leonardo Rigo nel fioretto C e dalla squadra degli sciabolatori). Ora il Mondiale di Terni 2023, con vista sui Giochi di Parigi 2024, ma prima per la Nazionale Italiana Paralimpica ci sarà da affrontare ancora una tappa di Coppa del Mondo, in programma dal 2 al 5 settembre a Busan, in Corea.

– foto ufficio stampa Federscherma –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]