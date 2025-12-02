Hyundai Italia annuncia l’ingresso di Roberto Di Nardo alla Direzione Vendite

ROMA (ITALPRESS) – Hyundai Italia annuncia l’ingresso di Roberto Di Nardo come Head of Sales. Con un percorso maturato in ambito automotive tra vendite, sviluppo rete e gestione dei diversi canali commerciali, Di Nardo porta in Hyundai una solida esperienza costruita in realtà come Jaguar Land Rover, PSA, DS Automobiles e BYD, di cui era il Direttore Vendite.

Nel suo ruolo, Roberto dirigerà le attività commerciali della filiale italiana, con l’obiettivo di sostenere la crescita del Brand nel territorio, valorizzando al meglio un’offerta di prodotto quanto mai articolata e completa. Il suo arrivo rappresenta un ulteriore passo nel rafforzamento dell’organizzazione di Hyundai Italia, in un mercato in rapida trasformazione e in cui l’azienda sta ulteriormente ampliando la propria presenza nei principali segmenti.

Contestualmente, Marone Vallesi, figura chiave della crescita di Hyundai in Italia che dal 2015 ne ha gestito l’area vendite, assume la responsabilità della Direzione Sviluppo Rete. La nuova funzione nasce per accompagnare l’evoluzione della rete di vendita e assistenza Hyundai nel Paese, in una fase di particolare dinamismo che vede l’ingresso di nuovi imprenditori e il consolidamento dei partner già presenti. Vallesi metterà a disposizione la profonda conoscenza del mercato e della rete maturata nel corso degli anni, contribuendo allo sviluppo e alla formazione dei punti vendita sul territorio per meglio rispondere alle esigenze dei clienti e del mercato.

“L’arrivo di Roberto e la nuova responsabilità di Marone segnano un momento importante per Hyundai Italia”, dichiara Francesco Calcara, Presidente & CEO di Hyundai Italia. “Stiamo vivendo una fase di profondo rinnovamento del nostro Brand e questo passa anche attraverso le attività sales, con le quali puntiamo a far crescere la nostra presenza nel territorio, anche nel mondo flotte. Con il contributo di Roberto rafforziamo la nostra capacità di cogliere ancor più le opportunità nei diversi canali di vendita, mentre l’esperienza di Marone sarà determinante per accompagnare l’evoluzione della nostra Rete, elemento fondamentale della filiera. Queste nomine confermano la volontà di Hyundai di investire sulle persone e sulla qualità delle relazioni con i nostri partner, elementi centrali del nostro percorso di sviluppo sostenibile e di lungo periodo”.

