ROMA (ITALPRESS) – Hyundai amplia la gamma di INSTER con la nuova versione Van a due posti, una configurazione pensata per soddisfare le esigenze quotidiane di professionisti, artigiani, piccole imprese e operatori che cercano una soluzione ultracompatta, efficiente e a zero emissioni per muoversi e lavorare in ambito urbano, ma non solo. Il Kit INSTER Van trasforma la parte posteriore dell’auto in uno spazio dedicato al trasporto di merci leggere, separato dall’abitacolo da una paratia divisoria in acciaio verniciato di nero e conforme ai requisiti della norma ISO 27956. L’allestimento comprende inoltre un piano di carico con superficie gommata e un apposito elemento predisposto per accogliere il kit di gonfiaggio e altri accessori, offrendo uno spazio funzionale per le necessità della mobilità professionale quotidiana. La nuova versione Van porta nella mobilità professionale uno dei tratti distintivi di INSTER: la capacità di unire dimensioni estremamente contenute, versatilità e tecnologie da segmento superiore. Con una lunghezza di appena 3,82 metri e una larghezza di appena 1,61 metri, il city-SUV 100% elettrico Hyundai scatta nel traffico urbano ed è facile da gestire anche nelle strade più strette e negli spazi ridotti, offrendo un vantaggio concreto a chi utilizza l’auto ogni giorno come strumento di lavoro.

Il Kit INSTER Van è proposto al prezzo di 1.495 euro ed è disponibile sia per Hyundai INSTER sia per INSTER Cross, permettendo di estendere anche alla versione dal carattere più outdoor la stessa funzionalità dedicata alla mobilità professionale. La nuova configurazione è disponibile presso la rete Hyundai dal mese di settembre.

Ultracompatta fuori e progettata per sfruttare in modo intelligente ogni centimetro dentro, INSTER nasce da un approccio alla mobilità elettrica orientato alle esigenze reali della vita quotidiana. La sua architettura combina maneggevolezza e facilità di utilizzo con un’autonomia fino a 370 km nel ciclo WLTP combinato e fino a 518 km in ambito urbano, valori che permettono di affrontare con flessibilità tanto gli spostamenti cittadini quanto i tragitti più lunghi. La ricarica rapida in corrente continua è di serie e consente di passare dal 10 all’80% della capacità della batteria in circa 30 minuti quando collegata ad una colonnina ultrarapida. Si tratta di elementi che, nella configurazione Van, contribuiscono a rendere INSTER una soluzione concreta anche per l’impiego professionale quotidiano, nel quale semplicità di gestione, efficienza e continuità operativa assumono un ruolo centrale. A completare la proposta sono tecnologie di connettività, comfort e sicurezza solitamente associate ad auto di categoria superiore. La gamma INSTER offre un sistema infotainment con display touchscreen da 10,25″, navigazione e aggiornamenti over the air, insieme alla strumentazione digitale TFT da 10,25″ e alla tecnologia Hyundai Bluelink. Sul fronte della sicurezza, tutte le versioni dispongono di serie degli ADAS di Livello 2 e del pacchetto Hyundai Smart Sense, con sistemi avanzati di assistenza alla guida pensati per supportare il conducente anche negli spostamenti più frequenti. Con la nuova configurazione Van, INSTER trasferisce così nella mobilità professionale gli stessi elementi che ne caratterizzano la proposta per l’utilizzo quotidiano: dimensioni a misura di città, gestione intelligente dello spazio, autonomia e ricarica adatte a un impiego flessibile, oltre a una dotazione tecnologica completa. Una soluzione che amplia le possibilità di scelta per chi cerca un veicolo compatto e 100% elettrico, capace di adattarsi alle esigenze operative senza rinunciare a comfort, sicurezza e qualità dell’esperienza a bordo.

– Foto ufficio stampa Hyundai –

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