Humanitas di Catania, innovazione per l’oncologia

Humanitas di Catania, polo sanitario per il Sud Italia e per il Mediterraneo, ha scelto di installare le soluzioni di LG Electronics, della linea Digital Signage e Commercial TV, all’interno del proprio istituto clinico, centro di eccellenza per le cure oncologiche, per la neurochirurgia, l’ortopedia e la riabilitazione.

sat/gtr