LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – HSBC UK Bank ha deciso di chiudere le operazioni del call center a Malta a seguito di un’approfondita revisione delle sedi che servono i propri clienti. Sebbene la decisione comporti la perdita di circa 200 posti di lavoro, le attività di HSBC Bank Malta plc. non sarà influenzata. Il call center è stato aperto nel novembre 2006.

I dipendenti sono stati informati dalla banca nel corso di una riunione appositamente convocata nell’ambito di un più ampio esercizio di ristrutturazione volto a razionalizzare le proprie operazioni.

Circa il 30% del personale è maltese. Le autorità locali hanno avviato discussioni per esplorare la possibilità che i dipendenti interessati si spostino verso nuove opportunità presso altri contact center locali. Gli operatori locali di questo settore hanno dimostrato di avere un gran numero di posti vacanti e di poter facilitare il rapido reinserimento lavorativo dei dipendenti dei contact center.

In una dichiarazione HSBC Bank Malta p.l.c. ha affermato che rimane attiva nell’economia e nella comunità locale e si impegna a offrire il miglior servizio ai propri clienti. La Banca ha confermato il suo investimento a Malta come annunciato in agosto. Nel corso del prossimo anno, la Banca sostituirà e ammodernerà la sua rete ATM e inaugurerà ufficialmente la sua nuova sede – HSBC Hub – un investimento capitale di 30 milioni di euro.

– Foto: HSBC Bank Malta plc

(ITALPRESS).