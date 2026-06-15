Hormuz, Tajani “Saremo protagonisti per la libertà di navigazione, come stiamo già facendo nel Mar Rosso”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo già inviato due dragamine che sono di fatto aggregate alla missione Aspides, vediamo quando e come sarà possibile trasferirle verso Hormuz, in modo da poter contribuire allo sminamento” dello Stretto e “quindi alla libertà di navigazione”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del Consiglio Affari Esteri in Lussemburgo. “Siamo pronti a fare la nostra parte, come è stato anche detto nel comunicato a 4 di questa notte. Saremo protagonisti per la libertà di navigazione, come stiamo già facendo nel Mar Rosso”.

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