Horizon Automotive lancia l’innovativo servizio Drive it Easy, la nuova formula esclusiva che mette a disposizione del cliente un vero e proprio assistente personale, che si occuperà di tutte le necessità legate all’auto. Drive it Easy offre, in aggiunta ai servizi standard presenti da sempre nel noleggio Horizon, come la copertura assicurativa o le pratiche necessarie al ritiro della vettura, ulteriori servizi che liberano il cliente da qualsiasi stress e pensiero inerente la gestione del veicolo, come: Accesso preferenziale a test-drive e pronte consegne Horizon: il Personal Assistant organizzerà il test drive della vettura selezionata e garantirà al cliente un accesso preferenziale ai veicoli Horizon in pronta consegna; Ottimizzazione percorrenza chilometrica: una risorsa Horizon dedicata si occuperà del monitoraggio chilometrico della vettura, in modo da modificare e ricalcolare i chilometri inseriti a contratto in base alle necessità del cliente, evitandogli esborsi inaspettati; Prenotazione e gestione cambio gomme: questa incombenza legata alla manutenzione dell’auto viene finalmente gestita totalmente dal Personal Assistant Horizon, che si occuperà di prenotare e gestire il cambio gomme presso l’officina più comoda per il cliente.

Prenotazione e gestione della manutenzione: l’attività prevede la gestione e prenotazione del tagliando a nome del cliente, in base alla durata temporale e al chilometraggio, e di ogni intervento manutentivo necessario per la sua auto; Supporto gestione sinistri: lo staff dedicato di Horizon supporterà il cliente nella gestione e denuncia dei sinistri, e sarà a disposizione per fissare gli appuntamenti presso la carrozzeria autorizzata.

Drive it Easy è incluso gratuitamente nel canone di noleggio nei nuovi contratti sottoscritti entro il 22 novembre 2021, ed è valido su una selezione di veicoli in offerta (Fiat 500e, Audi A1, Mini 5Porte, VW Golf, Jeep Renegade, Opel Mokka, Jeep Compass, VW T-Cross, Alfa Romeo Stelvio, Peugeot 3008, Audi Q3 Sportback e VW ID.4). Horizon offre inoltre la possibilità di sottoscrivere un pacchetto ancora più premium, Drive it Easy Gold, che include il servizio di Pick Up & Delivery ad un prezzo scontato.

(ITALPRESS).