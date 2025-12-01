Hong Kong partner commerciale strategico per le imprese italiane

ROMA (ITALPRESS) - Hong Kong mercato prioritario e partner commerciale sempre più strategico per le imprese italiane. E' quanto emerge da un rapporto presentato a Milano, a Palazzo Mezzanotte, sede della Borsa Italiana, in occasione dell'evento internazionale Think Business, Think Hong Kong, organizzato dall'Hong Kong Trade Development Council per promuovere il commercio bilaterale e gli investimenti con l'Italia. Osservando il quadro generale, le opportunità per le Pmi di Hong Kong appaiono notevoli. In particolare, il 77% delle aziende italiane prevede di espandersi in Asia nei prossimi tre anni, indicando la Cina continentale, Hong Kong, il Giappone, la Corea del Sud e l'India come mercati preferiti. Se si guarda ai settori, il 95% delle imprese italiane dell'innovazione e tecnologia intende espandersi in Asia, seguito dall'88% di quelle della sanità e dall'86% del commercio al dettaglio/all'ingrosso. Questi dati si allineano con la nuova strategia industriale di Hong Kong, che punta su innovazione e tecnologia, scienze della vita e healthtech, oltre alle numerose iniziative nel campo dell'e-commerce. Nel 2024, gli scambi commerciali tra Italia e Hong Kong hanno raggiunto 8,3 miliardi di dollari, posizionando il nostro Paese come quarto partner commerciale dell'UE per Hong Kong e terzo mercato UE di importazione. Inoltre, sempre nel 2024, erano circa 200 le aziende italiane attive a Hong Kong. sat/azn