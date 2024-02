Honda ZR-V, che grinta!

ROMA (ITALPRESS) - Honda presenta ZR-V e:HEV Full Hybrid, il nuovo crossover ibrido sportivo, a metà strada fra HR-V e il nuovo CR-V. Più largo di 50 millimetri rispetto all’HR-V e più basso di 59 millimetri rispetto al CR-V, è quindi compatto ma al tempo stesso spazioso. A livello di motorizzazione vanta l'ultima versione del motore 2 litri a iniezione diretta e ciclo Atkinson abbinato a due motori elettrici, per offrire una coppia paragonabile a quella di un motore a combustione interna da 3 litri. Questo grazie all’avanzata tecnologia ibrida e:HEV, che fornisce al propulsore una potenza totale di 180 cavalli, con un'accelerazione da 0 a 100 chilometri orari in 7,8 secondi. Le emissioni di CO2 sono sotto i 130 grammi per chilometro, mentre i consumi sono di 5,7 litri ogni 100 chilometri, nel ciclo combinato. xb2/tvi/gtr