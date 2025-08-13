Honda Marine official sponsor dei Mondiali di canoa

MILANO (ITALPRESS) – Honda Marine sarà official sponsor degli ICF Canoe Sprint & Paracanoe World Championships, in programma all’Idroscalo di Milano dal 20 al 24 agosto, rinnovando così il proprio impegno a sostegno dello sport e dei suoi valori: passione, determinazione, rispetto e spirito di squadra.

Honda sarà presente all’impianto nel corso della manifestazione con un’area espositiva dedicata. Nei cinque giorni di gare, il pubblico avrà la possibilità di scoprire una selezione dei migliori motori fuoribordo della gamma e alcune delle moto più iconiche del marchio.

– Foto Ufficio stampa FICK –

(ITALPRESS)