Home SeTv ottiene il suo primo brevetto europeo

MILANO (ITALPRESS) – Home SeTv, la startup italiana che ha trasformato la videocomunicazione in uno spazio da abitare, ha ricevuto la concessione ufficiale del suo primo brevetto europeo, n. 4295573, da parte dell’European Patent Office (EPO). Dopo i 3 brevetti già ottenuti in Italia, questo nuovo traguardo, si legge in una nota, “rappresenta un salto di credibilità e valore internazionale per l’azienda fondata a Milano, che si prepara a una rapida espansione all’estero. Il brevetto copre l’architettura tecnologica del sistema integrato Home SetV, che fra pochi giorni includerà il software proprietario AvrahTM, le scenografie virtuali immersive e, a breve, anche le logiche di regia automatica in real time”.

“Abbiamo immaginato un futuro in cui anche lo schermo diventa un luogo da abitare e oggi quel futuro è brevettato in tutta Europa”, dichiara Jacopo Mascitelli, founder e ingegnere Ai laureato a Stanford, recentemente incluso da Forbes tra gli Under 30 del 2025

L’azienda ha già iniziato a integrare componenti di intelligenza artificiale generativa nella costruzione e gestione degli ambienti virtuali e dei loro effetti visivi e interattivi, rendendo ogni scena digitale sempre più reale ed empatica.

Proprio su questo tema, Jacopo Mascitelli è stato recentemente invitato agli “Stati Generali dell’Innovazione” a Parma, dove ha tenuto un intervento sui futuri sviluppi dell’AI all’interno della piattaforma Home SeTv. Il riconoscimento da parte dell’EPO arriva alla vigilia dell’assemblea straordinaria dei soci, convocata per il 26 maggio, in occasione della quale presenterà il nuovo ciclo di crescita per il supporto del quale, sarà varato un aumento di capitale per 5 milioni di euro, la cui prima tranche sarà destinata ai soci.

– ufficio stampa Home SeTv –

(ITALPRESS).