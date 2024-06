Hi-Tech & Innovazione Magazine – 4/6/2024

ROMA (ITALPRESS) - In questa edizione: - Tutti pazzi per i social, ma piacciono di più alle ragazze - Terna, per le reti subacquee adesso c'è l'Internet of Underwater Things - Piccola industria, nuove sfide tra intelligenza artificiale e formazione - Con "Up2Stars" Intesa Sanpaolo a fianco delle startup innovative fsc/abr/gtr