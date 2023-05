ROMA (ITALPRESS) – A partire dal 1° giugno 2023, Herbert Steiner entra a far parte del Gruppo Renault come Direttore Industriale Autovetture e Marca Renault. Herbert Steiner farà capo gerarchicamente a Thierry Charvet, Direttore Industria e Qualità del Gruppo Renault, e funzionalmente a Fabrice Cambolive, CEO della Marca Renault. Sarà membro del Comitato di Direzione di Renault. Herbert Steiner, 50 anni, si è laureato presso l’Università Tecnica di Graz, in Austria. Entra a far parte del Gruppo Volkswagen nel 1997, dove occupa diverse posizioni internazionali per venticinque anni. Nei primi anni della sua carriera, ha lavorato nei settori del controllo di gestione, project management e approvvigionamento. Nel 2010, Herbert Steiner è promosso CEO di SEAT Components e, successivamente, nel 2014, EVP Engines Business di AUDI Hungary. Nel 2018, è nominato Vicepresidente dell’attività motori e fonderia del Gruppo Volkswagen. Herbert Steiner occupava, dal 2020, la carica di EVP Production and Logistics di SEAT S.A.

Foto: ufficio stampa Renault Group Italia

