Herbalife sponsor ufficiale dei Mondiali di canoa e paracanoa che si terranno a Milano

MILANO (ITALPRESS) – Herbalife, azienda leader nel settore della nutrizione e del benessere, sarà Official Sponsor dei Campionati di Canoa Sprint e Paracanoa, che si terranno da mercoledì 20 agosto a domenica 24 agosto presso l’Idroscalo di Milano. La manifestazione vedrà la partecipazione di circa 2.000 atleti provenienti da 80 nazioni. Il bacino dell’Idroscalo milanese, che garantisce condizioni di gara uguali per tutti i concorrenti e la totale assenza di onde, sarà il teatro in cui verranno assegnati 24 titoli mondiali nella canoa sprint e 12 nella paracanoa, in un evento che unisce sport, inclusione e passione.

I Mondiali saranno un momento chiave anche per il percorso che porta ai prossimi Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali Milano Cortina 2026, l’evento infatti fa parte del programma “Italia dei Giochi” con cui Milano Cortina, in collaborazione con CONI e CIP, celebra su tutto il territorio nazionale la presenza delle Olimpiadi e Paralimpiadi italiane del 2026.

“La mission di Herbalife è promuovere stili di vita sani e attivi. Nel mondo siamo partner di oltre 150 tra atleti e squadre e collaboriamo con 5 Comitati Olimpici Nazionali perché i valori dello sport sono anche i nostri” – spiega Benoit Haecker, General Manager Herbalife Italia – “Come partner di CONI e Official Sponsor dei Giochi Olimpici e Paralimpici Invernali di Milano Cortina 2026 siamo felici di poter supportare la Federazione Italiana Canoa e Kayak in occasione di un evento sportivo come il Campionato del Mondo di canoa sprint e paracanoa, un momento in cui i valori dello sport e dell’inclusione si esprimeranno all’ennesima potenza”.

“Siamo orgogliosi di accogliere Herbalife tra i partner ufficiali dei Campionati del Mondo di Canoa Sprint e Paracanoa. Il loro impegno concreto nella promozione di uno stile di vita sano e nella cura della performance nutrizionale degli atleti valorizza ulteriormente un evento che rappresenta il massimo livello internazionale della nostra disciplina. Questa partnership rafforza il messaggio che i grandi eventi sportivi devono essere non solo momenti di competizione, ma anche occasioni per promuovere benessere, inclusione e cultura sportiva, dentro e fuori dall’acqua”, ha dichiarato Antonio Rossi, Vicepresidente Vicario della Federazione Italiana Canoa e Kayak. ”

A meno di 200 giorni dall’inizio dalle Olimpiadi e Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, siamo felici di poter condividere l’impegno e l’attenzione che un importante partner dei Giochi indirizza ulteriormente al mondo dello sport, con collaborazioni prestigiose come quella attivata con i Campionati del Mondo di Canoa Sprint e Paracanoa” ha commentato Nevio Devidé, Chief Revenue Officer di Milano Cortina 2026.

