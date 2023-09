PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – A partire dal 1° settembre, Hèlène Josselin entra a far parte del Gruppo Renault in veste di Direttrice della Comunicazione della Marca Renault. Diventa membro del Comitato di Direzione di Renault. Hèlène Josselin riporta gerarchicamente a Stèphanie Cau, Direttrice della Comunicazione del Gruppo Renault, e funzionalmente a Fabrice Cambolive, Direttore Generale della Marca Renault. Succede a Christian Stein, che svolgerà altre funzioni nell’ambito della nuova entità Ampere, entrando a far parte del management team.

Hèlène Josselin, 50 anni, laureatasi all’Ecole Supèrieure de Commerce (ESC) nel 1995, ha conseguito un master in marketing e comunicazione presso l’Università Sorbona CELSA (Parigi IV).

Vanta un’esperienza di 12 anni nelle agenzie di pubblicità. Entra a far parte di Publicis nel 1998, dove svolge diverse funzioni nelle attività pubblicitarie per conto di Renault. Nel 2008, comincia a lavorare per l’OEM Faurecia come addetta stampa.

Nel 2011, è nominata Responsabile della Comunicazione Corporate e, nel 2014, responsabile della comunicazione del Business Group per i sistemi interni. Dopo 9 anni, nel 2017 entra nel Gruppo Faurecia produttore di treni Alstom, dove occupa posizioni di responsabilità nella Direzione della Comunicazione della Marca, gestendo in particolare il lancio della nuova marca nel 2019.

Nel 2021, Hèlène Josselin è promossa Vicepresidente responsabile della Marca, degli eventi esterni e della comunicazione con i clienti.

foto: ufficio stampa Stellantis

(ITALPRESS).