Heidelberg Materials, impianto di cattura stoccaggio Co2 in Norvegia

BREVIK (NORVEGIA) (ITALPRESS) - Heidelberg Materials ha inaugurato il nuovo impianto di Brevik, in Norvegia, il primo su scala industriale per la cattura e lo stoccaggio della CO2 nel settore del cemento. Brevik catturerà circa 400.000 tonnellate di CO2 all’anno, pari al 50% delle emissioni dello stabilimento. L’impianto fa parte del progetto Longship del governo norvegese, che sviluppa la prima catena europea su scala industriale del valore per la cattura, il trasporto e lo stoccaggio della CO2 proveniente da settori difficili da decarbonizzare. La CO2 catturata a Brevik sarà liquefatta e inviata a un terminale onshore sulla costa occidentale norvegese. Da qui sarà trasportata tramite conduttura offshore per essere stoccata permanentemente sotto il Mare del Nord. mgg/azn/sat