Haugan vince lo Slalom in Val d’Isere, Vinatzer quarto in rimonta

Dec 7, 2025; Beaver Creek, Colorado, UNITED STATES; Timon Haugan of Norway competes during the men's giant slalom alpine skiing race during the FIS World Cup at Birds of Prey. Mandatory Credit: Marc Desrosiers-Imagn Images/Sipa USA

VAL D’ISE’RE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Timon Haugan vince lo slalom maschile di Val d’Isère, in Francia, valevole per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. Il norvegese, secondo a metà gara, chiude con il tempo di 1’37″89 precedendo lo svizzero Loic Meillard e l’altro norvegese, Henrik Kristoffersen. Grande rimonta per Alex Vinatzer, che nella seconda manche recupera ventuno posizioni ed è quarto. Tommaso Sala chiude settimo dopo il nono tempo firmato al mattino, mentre non arriva al traguardo Tobias Kastlunger primo italiano a scendere nella seconda metà di gara.

– Foto: Ipa Agency –

(ITALPRESS).

