VAL D’ISÈRE (FRANCIA) (ITALPRESS) – Timon Haugan vince lo slalom maschile di Val d’Isère, in Francia, valevole per la Coppa del Mondo 2025/2026 di sci alpino. Il norvegese, secondo a metà gara, chiude con il tempo di 1’37″89 precedendo lo svizzero Loic Meillard e l’altro norvegese, Henrik Kristoffersen. Grande rimonta per Alex Vinatzer, che nella seconda manche recupera ventuno posizioni ed è quarto. Tommaso Sala chiude settimo dopo il nono tempo firmato al mattino, mentre non arriva al traguardo Tobias Kastlunger primo italiano a scendere nella seconda metà di gara.
ORDINE D’ARRIVO
1. Timon Haugan (Nor) in 1’37″89
2. Loic Meillar (Sui) a 0″28
3. Henrik Kristoffersen (Nor) 0″34
4. Alex Vinatzer (Ita) 1″10
5. Oscar Andreas Sandvik (Nor) 1″24
6. Hans Grahl-Madsen (Nor) 1″31
7. Tommaso Sala (Ita) 1″38
8. Marco Schwarz (Aut) 1″59
9. Steven Amiez (Fra) 1″60
10. Matthias Iten (Sui) 1″66
DNF Tobias Kastlunger (Ita)
CLASSIFICA GENERALE
1. Marco Odermatt (Sui) 505 punti
2. Henrik Kristoffersen (Nor) 302
3. Timon Haugan (Nor) 281
4. Loic Meillar (Sui) 258
5. Alex Vinatzer (Ita) 251
6. Stefan Brennsteiner (Aut) 245
7. Lucas Pinheiro Braathen (Bra) 233
8. Marco Schwarz (Aut) 231
9. Vincent Kriechmayr (Aut) 227
10. Raphael Haaser (Aut) 196
16. Dominik Paris (Ita) 114
47. Giovanni Franzoni (Ita) 48
52. Guglielmo Bosca (Ita) 42
55. Tommaso Sala (Ita) 41
74. Filippo Della Vite (Ita) 22
74. Mattia Casse (Ita) 22
74. Tobias Kastlunger (Ita) 22
80. Giovanni Borsotti (Ita) 20
82. Luca De Aliprandini (Ita) 19
83. Florian Schieder (Ita) 18
92. Christof Innerhofer (Ita) 10
95. Nicolò Molteni (Ita) 8
