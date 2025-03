Hamilton pronto al debutto in Ferrari “Me la sto godendo”

MELBOURNE (AUSTRALIA) (ITALPRESS) – “Onestamente non vedo l’ora di scendere in pista. Sto vivendo il periodo più eccitante della mia vita, e me lo sto davvero godendo”. Lewis Hamilton si appresta a fare il suo debutto ufficiale al volante della Ferrari: appuntamento domani all’Albert Park di Melbourne per la prima sessione di libere del Gran Premio d’Australia che alzerà il sipario sul Mondiale di Formula Uno.

Un Mondiale al quale il sette volte campione del mondo si presenta vestito di rosso ma senza avvertire pressioni extra. “Negli anni ho imparato che la pressione che metto su me stesso è dieci volte più alta di qualsiasi altra pressione mi possa essere messa addosso – ha detto – quindi non sono preoccupato. A livello di aspettative so quale può essere il mio contributo, so che cosa posso ottenere e so cosa ci vuole per raggiungere gli obiettivi. Per quanto mi riguarda sarò concentrato su me stesso e, insieme alla squadra, lavoreremo per massimizzare il potenziale della vettura. Mi avvicino a questo weekend con una mente molto aperta. Si tratta di entrare nella stagione e trovare un buon ritmo. Sarò concentrato su me stesso e insieme alla squadra lavoreremo per massimizzare il potenziale della vettura. Approccio questo weekend con la mente molto aperta. L’obiettivo non può che essere quello di iniziare col piede giusto la stagione”.

Al fianco dell’inglese è pronto a far da subito bene anche Charles Leclerc, che alla vigilia della prima gara stagionale ha detto la sua sullo stato di forma della squadra e sul weekend che aspetta il cavallino: “Credo che tanto io quanto la squadra ci siamo preparati bene e siamo pronti. Ora è tempo di mettere tutto insieme e questo weekend avremo una prima fotografia delle forze in campo”.

Per quanto riguarda gli obiettivi della Ferrari, “come sempre, ma a maggior ragione in occasione della prima gara, saremo molto concentrati su noi stessi. Non abbiamo troppe informazioni sui nostri rivali, per cui penseremo solamente a preparare al meglio le varie fasi del weekend – sottolinea il monegasco -. Lavoreremo sulla rifinitura della messa a punto e metteremo in pratica alcune soluzioni provate al simulatore sulla base delle indicazioni raccolte nei test del Bahrain. L’obiettivo è avere un weekend lineare, che ci permetta di sfruttare al massimo il potenziale della SF-25″.

