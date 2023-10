AUSTIN (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Cambia l’ordine d’arrivo del Gran Premio degli Stati Uniti disputato sul circuito di Austin. Al termine della gara, infatti, sono stati squalificati Lewis Hamilton e Charles Leclerc: l’ispezione condotta sulle loro monoposto ha riscontrato delle irregolarità sui fondi. Il sette volte iridato perde così il secondo posto a vantaggio di Lando Norris con Carlos Sainz, quarto sotto la bandiera a scacchi, promosso sul gradino più basso del podio. Guadagna una posizione anche Sergio Perez, da quinto a quarto, mentre della squalifica di Leclerc, che aveva chiuso in sesta posizione, ne approfittano George Russell (quinto), Pierre Gasly (sesto) e Lance Stroll (settimo), ottavo diventa Yuki Tsunoda – che si era aggiudicato anche il punto di bonus per il giro più veloce con la sua AlphaTauri – mentre la Williams porta così a punti entrambi i piloti, con Alex Albon nono e Logan Sargeant, che conquista il suo primo punto in Formula Uno, decimo.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).

