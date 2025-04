Hamas “Rinunciamo al controllo di Gaza, ma nessun disarmo”

GAZA (ITALPRESS) (ITALPRESS) – Il gruppo armato palestinese Hamas avrebbe presentato una nuova proposta ai mediatori per far terminare la guerra nella Striscia di Gaza, ovvero la rinuncia al controllo del territorio in cambio del mantenimento del proprio arsenale militare. Lo riferisce la tv emiratina Sky News Arabia.

Fonti politiche e diplomatiche citate dall’emittente definiscono la proposta come “flessibilità calcolata”, che apre la porta a scenari complessi in cui i calcoli interni del gruppo islamista al potere a Gaza si scontrano con le richieste di Israele, che respinge qualsiasi piano senza il disarmo di Hamas.

