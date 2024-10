VENEZIA (ITALPRESS) – Tutto pronto per Halloween, la manifestazione dedicata a grandi e piccoli. Il territorio comunale sarà animato da tante feste e spettacoli all’insegna del mistero e di mondi fantastici. L’appuntamento rientra nel palinsesto de “Le Città in Festa” del Comune di Venezia ed è organizzato in collaborazione con Vela spa. Il programma è stato presentato questa mattina con una conferenza stampa che si è tenuta al Municipio di Mestre alla quale sono intervenuti, tra gli altri, l’assessore comunale alla Promozione del territorio, Paola Mar, il presidente della Fondazione Forte Marghera, Stefano Mondini, il direttore artistico di VeneziaComix, Massimo Tonizzo, e Giorgio Betrò di Vela. Si inizia sabato 26 e domenica 27 ottobre con “Fortenebra” a Forte Marghera, a cura di VeneziaComix: due giornate dedicate all’horror e al thriller in tutte le sue forme con laboratori per bambini ed escape room a tema zombie. Per questa terza edizione, inoltre, l’horror “conquista” anche la Mangaschool Venezia, che consegnerà i diplomi dell’anno passato e presenterà i nuovi corsi. Si continua mercoledì 30 ottobre, alle ore 16 al Centro culturale Candiani di Mestre, con l’Università del Tempo libero che presenta l’appuntamento “Venezia dalla paura al piacere. La creazione della città”.

Giovedì 31 ottobre l’atmosfera di Halloween arriverà in Piazza Ferretto: ci sarà un castello con mura in rovina, bracieri con le fiamme, spettri divertenti: dalle ore 15.30 alle 19.30 i bambini potranno farsi sorprendere da giochi, spettacoli, sfilate di mascherine e tanto divertimento. Inoltre un trio di musicisti si esibirà nella danza degli orchi insieme al frontman d’eccezione Rockkorco. Cornelio l’invisibile coinvolgerà i bambini in concorsi di mascherine. Sul palco che sarà allestito in piazza si alterneranno musica live, attrazioni e momenti di spettacolo. Tre gruppi itineranti di artisti si sposteranno anche in Calle Legrenzi, Largo Divisione Julia e via Palazzo: come il “Fantasmagorico”, un misterioso spettro giocoliere, la coppia di acrobati “Spettri in volo” sospesi tra il cielo e la terra, e il “Fantasma gigante” che darà vita a coreografie suggestive.

“Abbiamo iniziato con piccole iniziative – ha dichiarato l’assessore Mar – e oggi tutto il territorio comunale è disseminato di feste e appuntamenti per Halloween, grazie all’impegno di tanti gruppi e associazioni supportati dall’Amministrazione comunale. E’ un lavoro di sinergia e collaborazione che permette di offrire ai cittadini tante diverse occasioni di divertimento, ma soprattutto di socialità e di sicurezza. Non dimentichiamo infatti che, quando i luoghi sono presidiati anche con momenti di festa, essi sono di conseguenza rivitalizzati, controllati e quindi più sicuri. Anche questa manifestazione, così come i tanti appuntamenti delle Città in Festa, non è fine a se stessa, ma è il risultato del lavoro sinergico tra gli attori che hanno a cuore il territorio”. Come ad esempio il Comitato insieme per Ca’ Noghera che, nato da poco, propone dalle ore 16 al Centro Peter Pan una festa per bambini con spettacoli di intrattenimento, giochi, dolci e palloncini.

Si continua con l’Associazione Marghera 2000, che organizza la sesta edizione di “Halloween Marghera”, in Piazza Mercato dalle ore 15.30 di giovedì 31 ottobre. La festa prevede, in apertura, musica dal vivo, animazioni e maghi che distribuiranno dolci ai bambini. Nelle isole l’Associazione Radiantistica Malamocco offre giovedì 31 ottobre “Halloween a Malamocco”, festa rivolta ai bambini e ai loro genitori per un momento di gioco in compagnia, ma aperta a tutti. A Burano invece Venezia Nativa, consorzio per la valorizzazione di Burano, Mazzorbo e Torcello, propone “Halloween a Burano”: appuntamento alle ore 16 in Piazza Galuppi dove ci sarà animazione con musica live. A Venezia la festa più spaventosa dell’anno si terrà dalle ore 16 alla Serra dei Giardini con la “Caccia alla Zucca”, una caccia al tesoro a tema.

Tornando in terraferma, l’Associazione Commercianti Artigiani Gazzera organizza “Halloween Gazzera” al Parco di Villa Pozzi dalle ore 17 alle 19. Molte le attrazioni a disposizione di piccoli e adulti. Al termine ci sarà la merenda preparata con i prodotti dei commercianti del quartiere. Infine, sabato 2 novembre al Parco Hayez della Cipressina si terrà il Cipre Halloween organizzato dall’associazione “I sette nani-Cipressina” con un dj set dedicato ai bambini.

