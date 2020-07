Simona Halep, tennista rumena numero 2 al mondo, parteciperà al 31esimo “Palermo Ladies Open”. Lo hanno annunciato gli organizzatori del torneo che nel capoluogo siciliano, dall’1 al 9 agosto, segnerà la ripartenza del circuito Wta dopo la lunga sosta forzata a causa della pandemia. “Sono felice di tornare a Palermo dopo 10 anni, spero di trascorrere una settimana fantastica in Sicilia”, le parole della Halep. “Da tantissimo tempo a Palermo non veniva una ex numero 1 al mondo. Sarà un evento straordinario, abbiamo assegnato una wild card anche a Camilla Giorgi – aggiunge il direttore del torneo, Oliviero Palma – Abbiamo la Halep, cinque giocatrici tra la numero 10 e la numero 20 al mondo e quattro tra la 30 e la 40. Oggi potremmo definire questo torneo un Premier, anche se resta un International. Abbiamo offerto una wild card a Camila Giorgi che ha già accettato, sarà la miglior tennista italiana in tabellone. La seconda la decideremo con la Federtennis. Se inviteremo anche Sara Errani? Ci siamo sentiti”.

