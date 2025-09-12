Hackathon di Fastweb+Vodafone sull’IA, premiati i giovani innovatori

MILANO (ITALPRESS) - Ventiquattro ore no-stop, 35 partecipanti selezionati da tutta Italia e divisi in otto squadre. Questi i numeri di FastwebAI Hackathon, la maratona tecnologica promossa da Fastweb + Vodafone in cui studenti e studentesse, start-up e giovani innovatori hanno potuto sviluppare nuovi progetti e soluzioni utilizzando la suite di soluzioni di AI e il Supercomputer di Fastweb+Vodafone. f12/mgg/gsl