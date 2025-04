Guterres “Su Israele e Palestina intraprendere azioni irreversibili per la soluzione a due Stati”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha esortato la comunità internazionale a “intraprendere azioni irreversibili per l’attuazione di una soluzione a due Stati” tra Israele e Palestina in vista della conferenza internazionale di giugno. Durante una riunione del Consiglio di sicurezza sul Medio Oriente, Guterres ha affermato: “Incoraggio gli Stati membri ad andare oltre le affermazioni e a pensare in modo creativo alle misure concrete che adotteranno per sostenere una soluzione concreta a due Stati prima che sia troppo tardi”. Il prossimo giugno, Francia e Arabia Saudita ospiteranno congiuntamente la conferenza alle Nazioni Unite dedicata al conflitto in Medio Oriente.

“Il nostro obiettivo è chiaro: progredire contemporaneamente sul riconoscimento della Palestina e sulla normalizzazione delle relazioni con Israele”, ha dichiarato il ministro degli Esteri francese Jean-Noël Barrot al Consiglio di sicurezza. La tabella di marcia per l’effettiva attuazione della soluzione dei due Stati richiede anche il disarmo dei miliziani palestinesi di Hamas, la definizione di una struttura governativa credibile nella Striscia di Gaza senza Hamas e la riforma dell’Autorità nazionale palestinese, ha aggiunto Barrot.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).