Guidesi “Nel settore dell’artigianato lombardo servono nuovi impulsi”

MILANO (ITALPRESS) - "Alcuni mestieri tradizionali possono continuare ad essere soddisfacenti dal punto di vista della passione del fare ma anche dal punto di vista economico, applicando l'innovazione tecnologica": a dirlo l'assessore allo Sviluppo economico della Regione Lombardia, Guido Guidesi, in occasione del Festival "Made in Lombardia" di cui è promotore. "È evidente che nel settore serve un impulso da parte di nuovi artigiani. Non ne facciamo solo una questione culturale, per la Lombardia è una questione economica". xm4/tvi/mca3