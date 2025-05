Guidesi “Festival Made in Lombardia un’opportunità per i giovani”

MILANO (ITALPRESS) - "Questo è uno dei tentativi che facciamo per mettere a disposizione dei giovani un'opportunità professionale che sta nel fare e nel saper fare, una tipicità lombarda. A questo festival abbiamo rappresentato delle attività artigianali tradizionali ma che si sono rinnovate anche grazie a diversi operatori qui presenti. Speriamo che tra i nostri visitatori ci sia qualche vocazione inespressa che possa far nascere una nuova sfida". Queste le parole di Guido Guidesi, assessore regionale allo Sviluppo economico e promotore del Festival 'Made in Lombardia', allestito come un vero e proprio villaggio artigiano in piazza Città di Lombardia e organizzato dalla Regione Lombardia e Unioncamere in collaborazione con la startup 'Eccellenza Italiana'. xm4/gsl/mca3 (ITALPRESS)