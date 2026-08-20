ROMA (ITALPRESS) – Un massiccio attacco russo con missili balistici è stato condotto contro Kiev. Colpito anche un ospedale pediatrico nel distretto di Solomensky, All’interno della struttura è anche scoppiato un incendio. Colpito anche un edificio residenziale di cinque piani. Lo ha confermato il sindaco ella capitale Vitaliy Klitschko.

Il bilancio complessivo dei morti si aggrava e al momento sarebbero almeno 12, così come quello dei feriti che avrebbero superato la trentina. Nella notte. Nel corso dell’attacco russo, un drone è entrato nello spazio aereo della Romania ed è precipitato in una zona disabitata nei pressi di Grindu.

ZELENSKY “I RUSSI SI SONO PREPARATI A LUNGO”

“I nostri servizi di emergenza sono al lavoro sui luoghi colpiti dagli attacchi russi dalla scorsa notte. L’attacco è stato massiccio: i russi si sono preparati a lungo e hanno combinato munizioni di vario tipo – missili da crociera e droni – per danneggiare il più possibile le infrastrutture civili. Si registrano danni a Kiev e nella regione, in particolare nelle aree di Odessa e Chernihiv”. Lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. “Edifici residenziali sono stati danneggiati nella capitale, in particolare un grattacielo di cui sono stati distrutti i piani superiori, così come un ospedale pediatrico e una scuola. Le operazioni di soccorso continuano: al momento, si sa che l’attacco russo ha causato la morte di 12 persone a Kiev e di una persona nella regione. Circa 40 persone sono rimaste ferite. Nella regione di Odessa, il nemico ha attaccato con droni un checkpoint al confine con la Moldavia, mentre nella regione di Chernihiv ha colpito un’infrastruttura del gas”, conclude.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).