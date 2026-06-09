ROMA (ITALPRESS) – Il presidente statunitense Donald Trump, intervenendo in una teleconferenza, ha affermato che gli Stati Uniti dichiareranno la “vittoria totale” sull’Iran entro due settimane: “Vinceremo davvero nelle prossime due settimane, quando dichiareremo la vittoria totale. Sarà una vittoria totale e accadrà molto presto”.

SI SCHIANTA ELICOTTERO USA VICINO A HORMUZ, SALVI I 2 MEMBRI DELL’EQUIPAGGIO

Secondo il New York Times, un elicottero d’attacco AH-64 Apache dell’esercito statunitense si è schiantato vicino allo Stretto di Hormuz lunedì. Salvi entrambi i membri dell’equipaggio. Il presidente Usa Trump ha confermato la notizia.

PORTAVOCE IRAN, “TEHERAN E BEIRUT NON SONO PROXY L’UNA DELL’ALTRA”

Il portavoce del governo iraniano ha affermato che Iran e Libano “non sono wali (proxy) l’uno dell’altro” e che nessuno dei due combatte per conto dell’altro. Lo riporta la Tv al Jazeera. “I percorsi della diplomazia e l’utilizzo delle nostre capacità difensive saranno impiegati per rivendicare i diritti del nostro popolo”,, ha dichiarato il portavoce del governo iraniano. “Iran e Libano non sono agenti l’uno per l’altro e nessuno dei due combatte per conto dell’altro. Iran e Libano hanno un nemico comune che vuole distruggere il Libano, frammentare l’Iran e indebolirlo”, ha aggiunto. La dichiarazione arriva in un momento di forti tensioni regionali e ribadisce la posizione ufficiale di Teheran sulle relazioni con Beirut, distinguendo tra alleanza strategica e presunta rappresentanza per procura.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).