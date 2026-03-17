TEL AVIV (ISRAELE) (ITALPRESS) – Le forze della 36ma Divisione israeliana si sono unite alle operazioni di terra mirate nel Libano meridionale. Parallelamente alla Divisione 91, e in continuità con la loro precedente missione, le forze continuano i loro sforzi per stabilire una difesa avanzata al fine di eliminare le minacce e creare un ulteriore livello di sicurezza per gli abitanti del nord. In precedenza le Forze di difesa israeliane hanno attaccato numerosi obiettivi terroristici nella zona utilizzando artiglieria e velivoli. “Le IDF continueranno ad agire con fermezza contro l’organizzazione terroristica Hezbollah, che ha deciso di unirsi alla campagna e operare sotto l’egida del regime terroristico iraniano. Le IDF non permetteranno che venga arrecato danno ai cittadini dello Stato di Israele”, si legge in una nota.

ATTACCO SU AMBASCIATA USA A BAGHDAD, IN RAID CONTRO MILIZIE 4 MORTI

Un attacco con droni e missili ha preso di mira nella notte l’ambasciata statunitense a Baghdad. Secondo quanto riferito da un funzionario della sicurezza, tre droni e quattro missili hanno attaccato la sede dell’ambasciata. Il sistema di difesa aerea in dotazione alle forze Usa ha intercettato almeno due droni, mentre un terzo sarebbe riuscito a colpire l’interno del perimetro. Successivamente una serie di esplosioni ha colpito Baghdad, dove almeno quattro persone sono morte in un raid aereo contro un edificio utilizzato da milizie sostenute dall’Iran. Gli attacchi hanno interessato in particolare il quartiere di Jadiriya.

UN MORTO AD ABU DHABI, MISSILI E DRONI SU QATAR E ARABIA SAUDITA

Le forze di difesa degli Emirati Arabi hanno intercettato un missile balistico lanciato dall’Iran nella zona di Bani Yas. A causa di alcune schegge provenienti da un missile intercettato un cittadino pakistano è morto. Lo rende noto l’ufficio stampa di Abu Dhabi.

Il ministero della Difesa del Qatar ha annunciato che le forze armate hanno intercettato con successo un attacco missilistico. Il ministero dell’Interno ha riferito che la difesa civile è intervenuta per domare un incendio nell’area industriale di Doha, causato dalla caduta di schegge e frammenti derivanti dall’intercettazione del missile. Le autorità hanno precisato che non si registrano feriti né vittime, e che l’incendio è stato rapidamente contenuto e spento dalle squadre di emergenza. I residenti sono stati invitati a non avvicinarsi a eventuali detriti residui per motivi di sicurezza e a segnalarli immediatamente alle autorità.

Il portavoce del ministero della Difesa saudita ha annunciato la distruzione di 3 droni nella provincia orientale, seguita dall’intercettazione di altre 2 unità nella stessa area. Le operazioni sono state condotte con successo dalle difese aeree saudite nelle ultime ore, senza che siano stati riportati danni a infrastrutture critiche o vittime civili. La provincia orientale – che include importanti centri petroliferi come Dammam, Dhahran, Ras Tanura e Jubail – è uno degli obiettivi prioritari degli attacchi iraniani con droni e missili balistici dall’inizio del conflitto. Le forze armate saudite hanno neutralizzato finora centinaia di velivoli senza pilota e decine di missili in arrivo da Teheran o da gruppi affiliati.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).