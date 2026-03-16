WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Chiedo con insistenza di intervenire e proteggere il proprio territorio, perchè è il loro territorio, è da lì che traggono la loro energia e dovrebbero aiutarci a proteggerlo”. Così il presidente Usa, Donald Trump, che è tornato nuovamente a chiedere con insistenza supporto per garantire la sicurezza dello Stretto di Hormuz, una via strategica per il trasporto del petrolio, ritenendo che il futuro sarebbe “molto negativo” per la Nato in caso di rifiuto di assistenza da parte dei suoi alleati.

Trump ha parlato di “un’impresa di modesta entità” perchè le capacità missilistiche e dei droni iraniani sono state “decimate”. In presidente degli Usa ha affermato di avere contattato “circa sette Paesi”, ma che era tropo presto per dire chi si sarebbe fatto avanti.

RIPRESA GRADUALE DEI VOLI A DUBAI DOPO SOSPENSIONE TEMPORANEA

L’aeroporto internazionale di Dubai (DXB) ha ripreso parzialmente le operazioni di volo dopo una sospensione temporanea causata da circostanze di sicurezza. Secondo quanto riferito da fonti ufficiali e da Emirates, la compagnia aerea di bandiera degli Emirati Arabi Uniti prevede di operare un numero limitato di voli in partenza da Dubai nelle prossime ore, in modo progressivo. Emirates ha inoltre comunicato che numerosi voli programmati per oggi dalla hub di Dubai subiranno cancellazioni. I passeggeri sono invitati a verificare lo status dei propri voli sui canali ufficiali della compagnia e a non recarsi in aeroporto senza conferma. La ripresa avviene dopo che un drone ha colpito nella notte un deposito di carburante situato nelle vicinanze dello scalo e in un contesto di tensioni regionali che hanno già provocato diverse interruzioni al traffico aereo negli ultimi giorni. Ulteriori aggiornamenti sono attesi nelle prossime ore.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).