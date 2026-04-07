ROMA (ITALPRESS) – Forti esplosioni sono state udite nella notte a Teheran e nella vicina città di Karaj, a ovest della capitale iraniana. Lo riferiscono le agenzie di stampa iraniane Mehr e Fars. Secondo le due agenzie, sono risuonati boati in diverse zone di Tehran e Karaj, senza che al momento siano stati forniti ulteriori dettagli su eventuali obiettivi colpiti o danni provocati. Altre fonti mediatiche iraniane hanno parlato inoltre di esplosioni “senza precedenti” udite nella città di Shiraz. In parallelo, la provincia di Isfahan, nel centro dell’Iran, è stata interessata da una serie di esplosioni sparse che hanno coinvolto diversi siti, tra cui i dintorni dell’aeroporto di Kashan. Lo riportano ancora media locali. Le stesse fonti indicano danni provocati dall’attacco all’aeroporto, mentre altri boati sono stati avvertiti nei pressi di un deposito di munizioni a sud di Isfahan e in varie aree della provincia, inclusa la città di Najafabad. Nel sud del Paese, infine, sono state segnalate esplosioni anche sull’isola di Kish, anche se non sono stati resi noti né la natura degli obiettivi né l’entità delle perdite.

Un fonte di sicurezza irachena ha riferito che ci sono stati morti e feriti tra i civili a seguito della caduta di un drone su un quartiere residenziale della città di Erbil, capitale della Regione del Kurdistan iracheno. Secondo un corrispondente di Al Arabiya, si è udito inoltre il boato di un’esplosione provocata dall’intercettazione di un altro drone nei cieli della città. Sempre nella notte tra lunedì e martedì, la stessa fonte ha precisato che i sistemi di difesa aerea hanno intercettato due droniche tentavano di colpire l’aeroporto internazionale di Erbil. Non sono state registrate vittime né danni materiali. I due droni erano stati avvistati nei cieli di Erbil e si ritiene fossero diretti verso la zona dell’aeroporto, prima di essere abbattute. La fonte ha aggiunto che anche l’edificio del Consolato americano ad Erbil è stato oggetto di un tentativo di attacco con droni, prontamente sventato senza provocare perdite.

IRAN AI GIOVANI “FORMATE CATENE UMANE DAVANTI A CENTRALI ELETTRICHE”

Nel giorno in cui è prevista la scadenza dell’ultimatum del presidente Usa, Donald Trump, Teheran ha esortato “tutti i giovani, atleti, artisti, studenti, professori” a formare catene umane intorno alle sue centrali elettriche. Trump ha minacciato di distruggerle e l’Iran ha promesso “devastanti ritorsioni”. Nel timore che ciò avvenga, l’Arabia Saudita ha chiuso il ponte col Bahrein. Ed intanto, Israele si rivolge alla popolazione iraniana sconsigliando fino a sera l’uso dei treni e in generale la vicinanza alle linee ferroviarie.

IL TIMES “KHAMENEI RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI”

La Guida Suprema iraniana Mojtaba Khamenei sarebbe in stato di incoscienza e sta ricevendo cure mediche nella città di Qom. Lo riporta il quotidiano britannico Times citando un memorandum diplomatico basato su valutazioni dell’intelligence israeliana e statunitense secondo cui Khamenei sarebbe in condizioni che non gli consentono di partecipare ad alcun processo decisionale del regime”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).