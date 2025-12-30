Guasto alla funivia di Macugnaga, le immagini dei soccorsi

TORINO (ITALPRESS) - In mattinata si è verificato un incidente sulla funivia di Macugnaga, nella provincia del Verbano-Cusio-Ossola, dove l’impianto di risalita che porta al Monte Moro ha avuto un guasto nel sistema di rallentamento: dalle prime informazioni ci sarebbero quattro feriti (il manovratore a valle e 3 dei 15 passeggeri a monte). In azione 2 elicotteri Drago per l’evacuazione di persone bloccate in quota. tvi/mca2/gtr (Fonte video: Vigili del Fuoco)