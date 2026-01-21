Guasto all’Air Force One dopo il decollo, Trump cambia aereo per volare a Davos

MILANO (ITALPRESS) – L’Air Force One, l’aereo presidenziale americano con a bordo Donald Trump, poco dopo essere decollato verso Davos, in Svizzera, dove il presidente americano terrà un discorso nel pomeriggio, è stato costretto a rientrare presso la Joint Base Andrews. La Casa Bianca ha attribuito l’evento a un “piccolo problema elettrico”. La portavoce Karoline Leavitt ha dichiarato che il rientro è avvenuto “per estrema precauzione”. Il presidente degli Stati Uniti e la sua delegazione sono saliti su un altro aereo, decollato poco dopo la mezzanotte locale.

“Avrei dovuto vincere il premio Nobel per la pace” per “aver messo fine a 8 guerre, ma la Norvegia controlla questo premio”, aveva detto il presidente in una conferenza stampa a sorpresa prima della partenza. “Maria Machado mi ha detto che non merita il Premio Nobel per la pace”.

“Lo scoprirete”, il caustico commento in risposta a chi gli chiedeva fino a dove intende spingersi sulla Groenlandia. “Loro hanno bisogno di accordi con noi. Ci sono diversi incontri che avremo con la Groenlandia, risolveremo le cose”.

