Guardare il cielo, scegliere il futuro

di Andrea Colucci

ROMA (ITALPRESS) – L’eclissi di Sole del 12 agosto è durata, per chi ha avuto la fortuna di trovarsi nella fascia della totalità, appena pochi minuti. In Italia l’abbiamo vista solo parzialmente, con il Sole già basso sull’orizzonte. Eppure fenomeni come questo hanno ancora la capacità di fermarci e suggerirci ad alzare lo sguardo. È forse proprio questa la suggestione più utile: guardare il cielo non soltanto per contemplarlo, ma per capire quanto la conoscenza dello spazio sia diventata parte del nostro futuro. L’astronomia ci ha insegnato a misurare distanze quasi inconcepibili e a comprendere fenomeni che per millenni sono apparsi misteriosi. La ricerca aerospaziale ha compiuto il passo successivo: ha trasformato quella conoscenza in tecnologie, missioni, infrastrutture, servizi e nuove capacità industriali. Oggi parlare di spazio significa parlare anche di osservazione della Terra, telecomunicazioni, sicurezza, navigazione, cambiamento climatico, sviluppo di nuovi materiali e, naturalmente, esplorazione.

In questo scenario l’Italia sta cercando di consolidare una posizione che viene da lontano, ma che negli ultimi anni ha assunto una dimensione politica e strategica più definita. Un passaggio importante è stata la legge n. 89 del 2025 sull’economia dello spazio, che ha introdotto per la prima volta nel nostro ordinamento una disciplina organica delle attività spaziali.

A questa si affianca il Documento Strategico di Politica Spaziale Nazionale 2026, elaborato nell’ambito della Presidenza del Consiglio, che indica le direttrici attraverso le quali il Paese intende rafforzare capacità scientifiche, tecnologiche e industriali e la propria presenza nelle grandi collaborazioni internazionali. Non sono soltanto atti amministrativi. Sono il segnale che lo spazio viene ormai considerato una politica strutturale del Paese. Lo dimostrano anche le intese internazionali, come quella rafforzata con la NASA per il contributo italiano alle future infrastrutture lunari, e la partecipazione al programma Artemis.

Il recente volo di Artemis II e la prospettiva di Artemis III, con Luca Parmitano indicato come pilota, raccontano meglio di molte dichiarazioni quanto la nuova esplorazione lunare sia ormai una realtà e quanto l’Italia possa giocare un ruolo significativo. In questo percorso è centrale l’Agenzia Spaziale Italiana, non soltanto per il sostegno alla ricerca e alle tecnologie nazionali, ma per quella fitta rete di cooperazioni con ESA, NASA e le altre agenzie che consente al sistema italiano di partecipare alle grandi missioni scientifiche e di esplorazione: dalla Luna a Marte, fino allo studio dei pianeti e dell’universo.

Nello spazio, più che altrove, nessun Paese può pensare di procedere davvero da solo. Accanto all’ASI, la ricerca aerospaziale italiana può contare sul CIRA, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, che con competenze, infrastrutture sperimentali e programmi avanzati rappresenta uno dei luoghi nei quali la ricerca diventa tecnologia.

Il nuovo Piano Strategico Triennale 2026-2028 firmato dal presidente Tommaso Frosini punta proprio a rafforzare questa funzione, dall’aviazione sostenibile al volo ipersonico e suborbitale, dal rientro spaziale all’esplorazione planetaria, con una crescente spinta al trasferimento dei risultati verso sia verso il sistema industriale, che quello militare.

L’eclissi, allora, può essere qualcosa di più di un magnifico spettacolo estivo. Può ricordarci che ogni volta che alziamo gli occhi verso il cielo stiamo guardando anche una parte del nostro futuro. Ma quel futuro non si costruisce soltanto con l’emozione delle grandi missioni: servono ricerca, investimenti, competenze, giovani da formare e soprattutto continuità nelle scelte.

Lo spazio è diventato troppo importante per essere considerato soltanto il luogo dei sogni. È ormai uno dei luoghi nei quali un Paese decide quale ruolo vuole avere nel mondo.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).