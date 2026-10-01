Per la Notte dei Ricercatori l’Asi porta la luna in due sedi a Roma

ROMA (ITALPRESS/ECONOMIADELLOSPAZIO) – La Notte dei Ricercatori 2026 dell’ASI porta l’esplorazione lunare fuori dalla comunità degli specialisti e la trasforma in un tema accessibile a pubblici diversi, dai bambini agli adulti. È questa la dimensione istituzionale che emerge dall’iniziativa organizzata dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), che quest’anno ha scelto la Luna come filo conduttore e, per la prima volta, ha distribuito le proprie attività contemporaneamente in due sedi della Capitale.

L’iniziativa che si è svolta nei giorni scorsi ha coinvolto infatti il quartier generale dell’Agenzia, nell’area di Tor Vergata, ed Explora – il Museo dei Bambini e delle Bambine. Entrambi gli appuntamenti hanno registrato il tutto esaurito. Più che il dato sulla partecipazione, è però la differenziazione dei destinatari a caratterizzare il modello adottato: incontri e conferenze per ragazzi e adulti nella sede dell’ASI, attività sperimentali e giochi rivolti ai più piccoli negli spazi di Explora.

La scelta amplia il perimetro della comunicazione istituzionale sullo spazio. L’esplorazione della Luna viene presentata non soltanto attraverso missioni e ricerca scientifica, ma utilizzando musica, letteratura, immagini e attività interattive come strumenti per rendere comprensibili programmi e attività legati all’esplorazione lunare che vengono così portati anche fuori dalla comunità degli specialisti.

“Mostrare a tutti, e in particolare ai giovani, le potenzialità e il valore della ricerca spaziale e scientifica è uno stimolo fondamentale per la diffusione della conoscenza”, ha dichiarato il commissario dell’ASI, ambasciatore Mario Cospito. Secondo Cospito, la scelta di sdoppiare l’evento ha consentito di raggiungere “una platea più ampia possibile”, differenziando le attività in funzione dell’età dei partecipanti.

Nella sede dell’Agenzia, il percorso ha collegato l’attuale esplorazione lunare alla lunga storia culturale attraverso cui l’uomo ha immaginato il satellite prima ancora di poterlo raggiungere. Quattro ricercatori dell’ASI hanno proposto brevi conferenze ispirate a opere letterarie, accompagnate da immagini legate alla rappresentazione della Luna, comprese quelle di George Méliès.

La divulgazione scientifica si è intrecciata con il linguaggio musicale. Il Romae Saxophone Quartet ha accompagnato alcuni momenti della serata, mentre il pianista Danilo Rea ha concluso il programma con A Soundtrack for the Stars, concerto costruito attorno alle immagini delle missioni e delle attività dell’Agenzia proiettate nell’Auditorium.

“Ricordo ancora le emozioni dei primi lanci e quanto quelle immagini abbiano alimentato la nostra capacità di sognare e immaginare mondi lontani“, ha spiegato Rea. Il musicista ha descritto il concerto come un percorso tra immagini dello spazio, improvvisazione e riferimenti musicali ad artisti come Elton John e David Bowie.

L’impostazione assume rilievo soprattutto per la funzione istituzionale dell’iniziativa. Rendere accessibili attività scientifiche complesse non significa soltanto comunicarne i risultati: significa costruire familiarità con programmi, tecnologie e obiettivi che altrimenti rischierebbero di rimanere confinati alla comunità scientifica e industriale.

È negli spazi di Explora che questa strategia assume la forma più direttamente educativa. I bambini hanno potuto utilizzare Lunar Lab, il nuovo percorso immersivo realizzato dal museo in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana e dedicato all’esplorazione della Luna e al programma Artemis.

Il laboratorio è articolato in sei moduli interattivi che permettono di esplorare idealmente la superficie lunare, coltivare un orto spaziale, simulare la partenza di un razzo, comandare un braccio robotico, indossare una tuta spaziale e sperimentare la differenza di peso sulla Luna. Durante la Notte dei Ricercatori sono stati aggiunti laboratori sullo spazio-tempo, sulla costruzione dei satelliti e sulla coltivazione di piante nello spazio. La collaborazione con Explora estende così l’attività oltre la dimensione episodica della manifestazione.

Cospito ha sottolineato che il rapporto con il museo è stato avviato recentemente proprio per “avvicinare i bambini al mondo della ricerca spaziale”, definendolo “un tema che sarà centrale nella loro vita futura”. È questo passaggio a dare alla Notte dei Ricercatori un significato che supera il successo di pubblico dell’edizione 2026.

In questa prospettiva, l’azione di un’agenzia spaziale comprende anche la capacità di rendere programmi e attività di ricerca riconoscibili alla società e comprensibili alle generazioni che ne accompagneranno lo sviluppo. Il tutto esaurito registrato nelle due sedi offre un indicatore dell’interesse suscitato dall’iniziativa, ma la portata istituzionale risiede soprattutto nel modello sperimentato: affiancare alla comunicazione delle attività spaziali strumenti educativi, culturali e interattivi capaci di raggiungere fasce di pubblico differenti.

Per l’ASI, la Luna diventa così non soltanto una destinazione dell’esplorazione, ma anche un terreno attraverso cui costruire una relazione più ampia tra ricerca spaziale e società.

– foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).