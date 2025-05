Gualtieri inaugura il palazzetto dello sport a Santa Marinella

ROMA (ITALPRESS) – Un doppio passo verso la rinascita dello sport a Santa Marinella. Nella giornata di ieri il Sindaco metropolitano, Roberto Gualtieri si è recato a Santa Marinella per il sopralluogo del cantiere PUI Sport del nuovo Polo Natatorio e per l’inaugurazione del palazzetto dello sport “Enzo De Angelis” accolto dal Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

Il progetto del Nuovo Polo Natatorio prevede il recupero di strutture sportive esistenti situate all’interno di un’area destinata allo sport e nelle immediate vicinanze del Palazzetto dello sport e di altre strutture sportive. Nello specifico, i lavori prevedono il completamento della struttura esistente già realizzata dal Comune di Santa Marinella e l’ampliamento della zona spogliatoi mediante la realizzazione ex-novo di un corpo basso strutturalmente collegato all’esistente.

L’immobile sarà suddiviso in 3 macro aree: piano vasca, spalti e servizi. L’accesso all’edificio avviene da un ambiente comunicante con la segreteria ed i connettivi di accesso agli spogliatoi. Verrà realizzato un ambiente di dimensioni tali da consentire prestazioni di soccorso ad infortunati, assicurando la disponibilità di attrezzature e di prodotti terapeutici necessari per le emergenze. Verrà realizzato inoltre l’impianto di trattamento dell’acqua delle piscine a sfioro e ripresa dal fondo.

Ciascun servizio e accesso saranno resi fruibili anche ai diversamente abili, nel pieno rispetto degli obiettivi dei Piani Urbati Integrati – Poli di Sport, Benessere e Disabilità, finalizzati proprio alla costruzione di nuove strutture sportive e la riqualificazione di quelle già esistenti sul territorio metropolitano, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza energetica e abbattere le barriere architettoniche.

L’intervento rientra quindi tra i 63 del programma PNRR PUI Sport previsti sul territorio metropolitano ed ha un finanziamento complessivo di 2 milioni e 921 mila euro. Successivamente si è svolta la cerimonia di inaugurazione del Palazzetto dello Sport che porta dal 1999 il nome di Enzo De Angelis, una figura importante per il mondo sportivo a Santa Marinella che ha lasciato un segno profondo nella comunità locale. E oggi il Palazzetto viene riconsegnato alla comunità grazie ai lavori portati avanti dal Comune di Santa Marinella.

Un progetto partito a dicembre del 2023 grazie ad il finanziamento PNRR di 1 milione e 500 mila euro per gli interventi di messa in sicurezza, la riqualificazione dell’intero impianto oltre a permettere l’accessibilità ai disabili e l’efficientamento energetico. Si è passati quindi da una struttura fatiscente e usurata ad una struttura sportiva efficientata ed inclusiva con 1200 mq di pavimentazione riscaldata omologata per la serie A, la capienza di quasi 1000 spettatori e 500 mq tra spogliatoi, servizi igienici e spazi funzionali.

-Foto ufficio stampa Città metropolitana di Roma Capitale –

(ITALPRESS).